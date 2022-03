Neues Restaurant am Bernareggio Platz : L‘Osteria Piccola in Berkum eröffnet

Feierten die Eröffnung der L‘Osteria Piccola (v.l.): Martin Rüdell-Overkämping, Bürgermeister Jörg Schmidt, Kent Hahne, Jessica Göbel, Wolfgang Göbel und Mirko Silz. Foto: Maximilian Mühlens

Wachtberg-Berkum Nach einigen Wochen des Umbaus konnte am Montag die L‘Osteria Piccola in Berkum eröffnen. Wachtbergs Bürgermeister Jörg Schmidt (CDU) freut sich, dass das gastronomische Angebot in seiner Gemeinde ausgebaut wird. Das Restaurant bietet auch einen Lieferdienst an, Speisen können auch abgeholt werden.



Von Maximilian Mühlens

Das breite Grinsen ist Jessica Göbel, ihrem Vater Wolfgang Göbel und Kent Hahne trotz Masken deutlich anzusehen: Am Montag konnten Hahne, CEO der Apeiron AG und Betreiber von 22 L‘Osteria-Restaurants sowie Wolfgang Göbel, ehemaliger Personalvorstand von McDonald´s Deutschland und L‘Osteria-Franchisepartner in Limburg, ihre neue gemeinsame L‘Osteria Piccola in Berkum am Bernareggio Platz feierlich eröffnen. Jessica Göbel fungiert in dem neuen Restaurant, das Pizza, Pasta und Salate anbietet, als General Managerin.

Eröffnungsband wurde gemeinsam durchgeschnitten

„Alles ist pünktlich fertig geworden. In Zeiten des Rohstoffmangels ist das nicht selbstverständlich“, so Wolfgang Göbel bei seiner Rede an die geladenen Gäste. Vor dem Restaurant, wo 60 Sitzplätze unter freiem Himmel beim Kreis beantragt sind, versammelten sich die Gäste. Auf einer Bühne zerschnitten die Göbels gemeinsam mit Kent Hahne, Bürgermeister Jörg Schmidt (CDU), Martin Rüdell-Overkämping, Besitzer des Einkaufszentrums Bernareggio Platz und Mirko Silz, CEO L‘Osteria, gemeinsam ein Eröffnungsband. Kent Hahne erinnerte in seiner Ansprache an die lange Freundschaft, die ihn mit Wolfgang Göbel verbindet – seit 1963 lebe der gebürtige Amerikaner im Rhein-Sieg-Kreis. Die L‘Osteria Piccola in Berkum sei nicht nur ein kleines Restaurant, sondern auch ein Standort, der durch einen eigenen Lieferdienst und die Möglichkeit Speisen abzuholen die Chance bietet, das „L‘Osteria-Gefühl“ zu sich nach Hause zu holen, so Hahne.

Liefergebiet erstreckt sich über ganz Wachtberg

Bürgermeister Jörg Schmidt freute sich über die Eröffnung, denn so werde das gastronomische Angebot in Wachtberg ausgeweitet, was immer gut sei. Man wolle einen Ort schaffen, der „einen Wohlfühlfaktor mitbringt“, so Jessica Göbel.

Das Wachtberger Restaurant verfügt über einen eigenen Schalter für Abholung und Lieferung – bestellt werden kann unter anderem per App. Das Liefergebiet erstreckt sich laut der Restaurant-Leitung über ganz Wachtberg und Teile von Meckenheim.