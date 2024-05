Polizei hört Schüler an 14-Jähriger äußert sich nach Amokalarm in Wachtberg

Die Ermittlungen zum Amokalarm im Wachtberger Schulzentrum am Stumpebergweg dauern an. Das teilte Polizeisprecher Michael-Beyer auf GA-Anfrage mit. Demnach wurde der Verdächtige, ein 14-jähriger Schüler der Hans-Dietrich-Genscher-Schule, im Polizeipräsidium angehört, erkennungsdienstlich behandelt und seinen Erziehungsberechtigten übergeben. Er bestreitet, „mit einer Bedrohungssituation mit Messer in Verbindung zu stehen“, so Beyer. Zum Verlauf des Einsatzes selbst wollte sich die Polizei nicht äußern. Nur soviel: „Wir sind froh, dass niemand zu Schaden gekommen ist.“