Straßen-Ausbau in Wachtberg-Fritzdorf : Anliegerin kritisiert Kommunikationsweise des Rhein-Sieg-Kreises

Bauarbeiten in Wachtberg : Gemeinde investiert mehr als 400.000 Euro in Villiper Straßen In Wachtberg-Villip haben in der Gimmersdorfer Straße die Bauarbeiten für den barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen „Zwischen den Hüllen“ begonnen – gleichzeitig werden auch andere Arbeiten an der Straße durchgeführt. Durch die Vollsperrung muss die Buslinie 855 einen Umweg fahren, der die Fahrer vor allem bei Schnee vor Herausforderungen stellt.