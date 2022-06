Kultur in Wachtberg : Anton-Raaff-Konzert in Berkum

Anton-Raaff-Konzert in Berkum

Kultur in Wachtberg

Markus Cella dirigiert in der Mensa des Berkumer Schulzentrums einen Teil der Proben des Wachtberger Jugendorchesters und des Wachtberger Kammerorchesters für das Anton-Raaff-Konzert 2022. Foto: Petra Reuter

Wachtberg Das Wachtberger Kammer- und Jugendorchester spielen gemeinsam. Und zwar beim ersten Anton-Raaff-Konzert nach fast drei Jahren.

Nach zweijähriger Pause findet in Kürze das erste Anton-Raaff-Konzert nach fast drei Jahren pandemiebedingter Auftrittsausfälle statt. Die 22. Veranstaltung unter dem Namen des großen Wachtberger Musikers leiten der Kopf des Jugendorchesters, Leonhard Zimmer, und Markus Cella, Leiter des Kammerorchesters, erstmals gemeinsam. Die Gesamtgestaltung wird sich grob an jener des Vorgängers Hans-Werner Meurer orientieren. Allerdings soll das Konzert in diesem Jahr klassischer ausfallen und eine Neuerung enthalten.