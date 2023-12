Angst vor Überflutungen Anwohner kritisieren Pläne für die „Alte Traube“

Schauen sich Rüdiger und Susanne Haase in unmittelbarer Nähe ihres Grundstücks um, so fällt ihr Blick auf das Areal, auf dem sich der ehemalige Gasthof Zur Traube befindet. Das Areal, das in den vergangenen Jahren laut der beiden Niederbachemer „Hochwasserwiese“ genannt wurde und „als natürliche Retentionsfläche dient“. Daher schaut das Ehepaar, das sich in Gesellschaft einiger anderer Anlieger sieht, mit Sorge auf die Pläne, die Fläche zu bebauen.