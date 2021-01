Treffpunkt für Jugendliche : Anwohnerin ärgert sich über Lärm am Niederbachemer Jugendpavillon

Der Jugendpavillon am Spiel- und Bolzplatz an der Bondorfer Straße. Foto: Axel Vogel

Niederbachem Die Gemeinde Wachtberg hat für Jugedliche einen Treff in der Bondorf Straße geschaffen. 100.000 Euro hat der Jugendpavillon gekostet. Jetzt regt sich Widerstand in der Nachbarschaft.

Wo lässt sich in Niederbachem ein Ort schaffen, an dem sich Jugendliche treffen und abhängen können, möglichst ohne jemanden zu stören? Die Frage hat nicht nur die Ortsvertretung lange umgetrieben, sondern auch den Jugendrat. Eine Lösung schien im Oktober mit der Errichtung eines knapp 100.000 Euro teuren Jugendpavillons am Spiel- und Bolzplatz an der Bondorfer Straße gefunden. So schien es zumindest. Denn nur rund drei Monate später ist klar: Der Jugendpavillon und der damit verbundene Besucherverkehr trifft keineswegs auf die ungeteilte Zustimmung der Nachbarschaft. Es geht vor allem um das Thema Lärm, wie die Gemeinde auf Anfrage mitteilt.