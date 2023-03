Grundschule in Villip Architektinnen schlagen Kombination aus Sanierung und Neubau vor

Räume sind in der Villiper Grundschule knapp, Schulleiterin Elke Weyers und ihr Team müssen oft improvisieren. „Wir möchten neue Unterrichtsformen umsetzen, aber das gibt das Gebäude nicht her“, berichtete Weyers im Bildungsausschuss. Die Architektinnen Severine Nicolaus und Katharina Chatterjee aus dem Wachtberger Büro NC Architekten stellten dort am Donnerstagabend eine Variante vor, wie man die Schule erweitern könnte, ohne sie komplett abzureißen. Ihre Entwürfe sind Ergebnis eines Workshops, der zeigen sollte, was auf dem Gelände möglich ist.