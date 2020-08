Ausschusssitzung : Architektinnen stellen Pläne für Gimmersdorfer Dorfsaal vor

Der Dorfsaal in Gimmersdorf (oben, weißes Gebäude) erhält einen Anbau, der in die Straße hereinragt. Foto: Axel Vogel

Wachtberg-Gimmersdorf. Die Architektinnen Severine Nicolaus und Katharina Chatterjee haben im Infrastrukturausschuss die Pläne für den Gimmersdorfer Dorfsaal vorgestellt. Die Politiker zeigten sich angetan und gaben grünes Licht für die Planung.

Normalerweise sehen es die Wachtberger Ausschussmitglieder gerne, wenn eine Planung vor Beschluss zunächst von der jeweiligen Ortsvertretung besprochen wurde. Die Corona-Krise verhinderte genau dieses für den angedachten Umbau des Dorfsaals in Gimmersdorf.

Trotzdem zeigten sich die Politiker im Infrastrukturausschuss nach der Präsentation des Büros NC-Architekten Nicolaus – Chatterjee sehr aufgeschlossen gegenüber den Ideen und nahmen sie einstimmig zur Kenntnis. Denn die beiden Architektinnen Severine Nicolaus und Katharina Chatterjee machen den Dorfsaal nicht nur fit für die Zukunft – sie sorgen gleichzeitig für eine Verkehrsberuhigung im Ort. Das Projekt zählt zum Dorfinnenentwicklungskonzept (DIEK) für den Ortsteil. Die Verwaltung hatte in der Vorlage ausgeführt, dass die Anforderungen im Bestand nicht auszuführen waren und ein Anbau notwendig sei. „Diesen lassen wir in die Fläche des Kommunalwegs hineinragen“, führte Chatterjee aus. Damit gebe es nun auch eine noch stärkere Verbindung zum Dorfplatz Am Stockenpütz, auch durch eine Glasfront.