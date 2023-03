Feuerwehr löscht Feuer im Villiper Weg : Person stirbt bei Wohnwagenbrand in Wachtberg-Arzdorf

Mit einem Großaufgebot rückte die Freiwillige Feuerwehr Wachtberg zu einem Wohnwagenbrand nach Wachtberg-Arzdorf an. Foto: Freiwillige Feuerwehr Wachtberg

Arzdorf In Arzdorf ist am Donnerstagabend eine Person bei einem Wohnwagenbrand ums Leben gekommen. Als die Einsatzkräfte im Villiper Weg eintrafen, stand der Wohnwagen vollständig in Flammen. Für die Person kam jede Hilfe zu spät.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am frühen Donnerstagabend ist eine Person bei einem Wohnwagenbrand in Arzdorf ums Leben gekommen. Das hat die Feuerwehr Wachtberg bekannt gegeben.

Als die Einsatzkräfte im Villiper Weg eintrafen, stand der Wohnwagen in einem Hinterhof demnach bereits vollständig in Flammen und das Feuer drohte, sich auf die umliegende Natur auszubreiten.

Während des Einsatzes stellte sich laut der Feuerwehr heraus, dass sich noch eine Person in dem Wohnwagen befand. Aufgrund der Größe des Brandes kam für die Person jedoch jede Hilfe zu spät.

Aufgrund der unklaren Brandursache hat die Polizei Bonn Ermittlungen aufgenommen.

(ga)