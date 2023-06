Baustelle in Wachtberg Auch die Leichtathletikanlage wird teurer

Das Thema „Mehrkosten bei Bauprojekten“ scheint ein unendliches zu sein. Erst am Mittwochabend musste sich der Ausschuss für Infrastruktur und Bau (AIB) mit stark gestiegenen Kosten bei der Sanierung der Turnhalle in Niederbachem beschäftigen, die sich derweil auf 2,3 Millionen Euro belaufen (der GA berichtete). Einsparungen lehnte der AIB ab, sodass nun nochmals rund 200.000 Euro mehr für die Sanierung in den Haushalt eingestellt werden müssen, was am Donnerstagabend der Haupt- und Finanzausschuss absegnete. Bei der Gelegenheit ging es auf der Tagesordnung auch noch um die Kostensteigerung eines weiteren, laufenden Bauprojektes: Es werden zusätzliche 62.000 Euro für den Bau der Leichtathletikanlage in Berkum benötigt.