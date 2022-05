Hilfe für Geflüchtete aus der Ukraine : Auch in Wachtberg bleibt der Albtraum allgegenwärtig

Der Ukraine-Treff der Gemeinde Wachtberg bietet Gelegenheit zum Austausch, hier im Henseler Hof in Niederbachem. Foto: Axel Vogel

Wachtberg Ukrainische Flüchtlinge berichten beim eigens eingerichteten Treff im Henseler Hof über ihrer Schwierigkeiten, mit dem Alltag in Deutschland klar zu kommen.



Eigentlich ist die Ukrainerin Olena (38) mit ihren beiden Kindern, 14 und sechs Jahre alt, ganz weit weg von dem fürchterlichen Krieg, der in ihrer Heimat tobt. Sie ist in Sicherheit, denn es sind knapp 2000 Kilometer von ihrem Zuhause Bortschagovka, einem ukrainischen Ort bei Kiew, und Wachtberg-Niederbachem. Dort hat sich Olena jetzt dank Vermittlung der Gemeinde in einer Wohnung eingerichtet.

Die Frau ist höchst dankbar für „die gastfreundliche Aufnahme in Deutschland“, so sagt sie beim jüngsten Ukraine-Treff. Den hatte die Gemeinde zusammen mit Ehrenamtskoordinatorin Katja Ackermann und freiwilligen Helfern bereits im März im Henseler Hof in Niederbachem eingerichtet. „Bisher hat der Treff den Geflüchteten sehr gut beim Aufbau eines Netzwerks geholfen“, so Ackermann. Aber Gespräche mit Kriegsflüchtlingen verrieten: Die Sorgen der Menschen blieben weiterhin groß.

Der nächste Termin Ausflug in den Zoo geplant Speziell Flüchtlinge aus der Ukraine laden die Vereine Gimmersdorf Aktiv und Ehrenamtsbörse Wachtberg zu einem weiteren, kostenlosen Ausflug in den Kölner Zoo ein. Er findet am Sonntag, 5. Juni, statt. Das Land NRW unterstützt die Aktion mit Fördermitteln aus dem Programm „Komm An", das speziell für Schutzsuchende aufgelegt wurde. Anmeldungen für den Ausflug am 5. Juni per E-Mail an info@ehrenamtsboerse-wachtberg.de.

Gekommen sind an diesem Tag rund 30 Geflüchtete, inklusive vieler Kinder, die sich aus einer Spielzeugauswahl bedienen durften, die gespendet wurde. Laut Gemeinde sind derzeit 148 Flüchtlinge aus der Ukraine in Wachtberg gemeldet.

Olena besuchte den Treff zusammen mit Schwägerin Viktoriia (39), die mit ihren beiden Kindern ebenfalls aus Bortschagovka geflüchtet ist. Viktoriia ist in einer zwei Zimmerwohnung in Gimmersdorf untergekommen. Trotzdem lässt der Krieg weder Viktoriia noch Olena einen Tag lang los.

„Der Albtraum ist allgegenwärtig“, übersetzt Dolmetscherin Alina Lägel, eine Ukrainerin, die schon lange sesshaft in Wachtberg ist, dort mittlerweile im Rat sitzt, und jetzt bei der Flüchtlingsbetreuung hilft. Olenas Gedanken sind in Bortschagovka, bei ihrem 20 Jahre alten Sohn, der wehrpflichtig ist, und ihrem Mann, der sich ebenfalls für eine Einberufung bereit halten muss. Am 28. Februar hatte sie sich spontan zur Flucht entschieden, „weil die russischen Soldaten bereits drei Kilometer vor dem Ort standen“. Den letzten Ausschlag gab eine russische Rakete, „die unmittelbar vor meinem Haus eingeschlagen ist“.

Auch wenn sie und ihre Kindern nun im sicheren Deutschland sind, fällt der 38-jährigen Ukrainerin das Eingewöhnen in den neuen Alltag schwer: „Wir hoffen, bald nach Hause zu kommen, doch das zu denken, ist nicht realistisch“, räumt sie mit trauriger Miene ein. Ähnlich empfindet Schwägerin Viktoriia.

Fehlende Kitaplätze sind ein Problem

Keine Einzelfälle, weiß Katja Ackermann. Daher wolle der Ukraine-Treff nicht nur Hilfestellung bei seelischen Belastungen geben, sondern auch bei der Lösung ganz handfester Alltagsfragen unterstützen. Ackermann verweist etwa auf die ohnehin schwierige Wohnraumsituation in Wachtberg sowie fehlende Plätze in Kitas. „Das ist ein großes Problem, weil die Mütter dann auch keine Gelegenheit haben, Deutsch zu lernen, und die Kinder nicht in Kontakt mit Gleichaltrigen kommen."

Olena ist so ein Fall. Sie sucht händeringend einen Platz für ihren sechsjährigen Sohn. Dem würde ein geregelter Alltag und Kontakt mit anderen Kindern guttun, weil die Psyche des Jungen unter den fürchterlichen Erlebnissen von Krieg und Flucht bereits gelitten zu haben scheint, glaubt die Mutter: „Mein Sohn kann nachts oft nicht schlafen, manchmal schreit er sogar.“ Für ihre Tochter hat sie zwar einen Platz im Amos-Comenius-Gymnasium gefunden, aber auch die 14-Jährige plagten „psychologische Probleme“, ergänzt Olena.

Viktoriia hat für ihre beiden Töchter, neun und zwölf Jahre alt, einen Platz in der Berkumer Grundschule und im Amos gefunden. Was bleibt: „Sie vermissen ihren Vater, ihre Freunde in der Ukraine und freuen sich auf ein Wiedersehen.“

Ukrainerinnen möchten wieder arbeiten

Allein schon, um sich abzulenken und auf andere Gedanken zu kommen, würden Olena und Viktoriia auch liebend gerne arbeiten. Olena ist Wirtschaftswissenschaftlerin und und hat in der Ukraine ein eigenes Bauunternehmen für Schwimmbäder geführt. Schwägerin Viktoriia ist Buchhalterin. Doch um Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu haben, fehlt es laut Olena noch an einer entscheidenden Voraussetzung: „Dafür müssten wir gut Deutsch sprechen.“ Genau das lernen beide jetzt in einem Sprachkursus. Aber es bleibt die große Frage, was nach dem Ende des Krieges wird: „Vor allem die Kinder haben große Angst“, sagt Viktoriia.