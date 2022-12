Kostengünstigere Sanierung für 2,26 Millionen Euro : Ausbau des Eltern-Kind-Bereichs im Hallenbad Berkum wird gestrichen

Wachtberg-Berkum Ausschuss für Infrastruktur und Bau macht den Weg für eine kostengünstigere Sanierung des Berkumer Hallenbades frei. Rund 2,26 Millionen Euro will die Gemeinde trotzdem investieren.

Gute Nachrichten für alle Freunde und Nutzer des Berkumer Hallenbades: Die Zeichen stehen gut, dass das Bad nach einer rund zwei Jahre währenden Planungsphase und politischer Diskussion saniert wird. Zwar nicht so umfangreich wie ursprünglich geplant, aber immerhin will sich die Gemeinde die Maßnahme dennoch 2,26 Millionen Euro kosten lassen. Den Weg dazu machte nun der Ausschuss für Infrastruktur und Bau (AIB) frei. Laut Bürgermeister Jörg Schmidt waren die Ausschussmitglieder dem Beschlussvorschlag bis auf zwei Enthaltungen einhellig gefolgt. Jetzt muss der Rat noch entscheiden.

Adventszeit in Wachtberg und Godesberg : Gebürtiger Villiper entwickelt Adventskalender für Fernbeziehungen Alle Jahre wieder boomt das Geschäft mit den Adventskalendern. Neben Schokolade, Bildern und Selbstgemachtem hat nun ein junges Paar in Villip einen Kalender für Fernbeziehungen entwickelt.

Bislang unbekannte Täter nutzten das vergangene Wochenende, um in drei Wachtberger Kitas einzusteigen. In Lannesdorf blieb es beim Versuch. Die Polizei geht von einem Tatzusammenhang aus.

Polizei geht von Zusammenhang aus : Einbrecher suchen vier Kitas in Wachtberg und Bad Godesberg heim Bislang unbekannte Täter nutzten das vergangene Wochenende, um in drei Wachtberger Kitas einzusteigen. In Lannesdorf blieb es beim Versuch. Die Polizei geht von einem Tatzusammenhang aus.

Sanierung des Hallenbads für 1,3 Millionen Euro weniger

Verzicht auf Ausbau des Eltern-Kind-Bereichs verkraftbar

Oliver Henkel (Grüne) der sich bereits auf der AIB-Sitzung Anfang September für ein umfangreiches Abspecken des Projektes eingesetzt hatte, ist nicht ganz glücklich mit dem Beschluss: „Mir ist leider noch nicht ganz klar, wie sich die Investitionen der Gemeinde in die Sanierung des gastronomischen Bereiches langfristig rechnen sollen. Also in wie weit die Neu-Investitionen sich auch in höheren Pachteinnahmen darstellen lassen.“ Mit der Instandhaltung des Hallenbads nehme die Gemeinde ihre Verantwortung dafür wahr, dass Kinder schwimmen lernen. Auch für ältere Personen sei Schwimmen ein besonders wichtiger Teil des Freizeit- und Gesundheitsangebots. Zum Wegfall des geplanten Eltern-Kind-Bereiches sagt Henkel: „Wir werden nie ein echtes Spaßbad an dieser Stelle etablieren können und das halten wir für verkraftbar.“