Baustellen in Wachtberg Ausgebremst auf der L 158

Starke Nerven mussten Autofahrer in den vergangenen Wochen auf der L 158 zwischen Bad Godesberg und Pech haben. „55 Minuten für drei Kilometer. Das ist schon rekordverdächtigt“, ärgert sich Stefan Düren, der die Strecke täglich privat sowie beruflich nutzt. Und nicht nur er steckte im Stau fest. „Ist es denn wirklich so schwer, notwendige Baustellen an einer so stark frequentierten Straße wie der L 158 vernünftig zu koordinieren?“, klagte ein anderer Fahrer, der ebenfalls täglich auf dem Weg zur Arbeit in die Staufalle fuhr.