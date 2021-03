Polizei sucht flüchtige Person : Transporter brennt am Sportplatz in Villiprott aus

Der Transporter auf dem Sportplatz-Parkplatz in Villiprot brannte vollständig aus. Foto: Maximillian Mühlens

Villiprott In Wachtberg-Villiprott ist am Dienstagabend ein Transporter in Flammen aufgegangen. Die Polizei suchte noch am Abend nach einer flüchtigen Person.



Am Dienstagabend mussten die Feuerwehrkräfte gegen 21.30 Uhr zu einem Einsatz nach Villiprott ausrücken. In der Nähe des örtlichen Sportplatzes stand ein Transporter auf einem Parkplatz in der Straße „Am Beckers Kreuz“ in Flammen. Durch das Feuer rollte der Wagen zunächst noch ein wenig nach vorn, ehe er an einem Zaun zum Stehen kam. Fast eine Stunde dauerten die Löscharbeiten der 20 Wehrkräfte an, bis die Flammen vollständig erstickt waren. Auch danach wurde der Wagen zunächst noch weiter von den Einsatzkräften heruntergekühlt. Verletzte Personen gab es durch das Feuer nicht.

Auch die Polizei war schnell mit drei Fahrzeugen vor Ort und nahm bereits während des Brandes die Ermittlungen auf. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei dem Transporter um ein gestohlenes Fahrzeug. Laut Informationen der Einsatzkräfte ist Brandstiftung nicht auszuschließen. Noch am Abend vermeldete die Leitstelle der Polizei zudem eine flüchtige Person im Zusammenhang mit dem Brand.

Um die Einsatzstelle besser überblicken zu können und möglichen Spuren nachzugehen, wurde der Transporter und die umliegende Fläche ausgeleuchtet. Polizisten suchten noch während des Brandes den Nahbereich mit Taschenlampen ab und fuhren die umliegenden Straßen ab.

Weitere Berichterstattung folgt

(ga)