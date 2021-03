Transporter in Flammen : Auto brennt am Sportplatz in Villiprott

Foto: Maximillian Mühlens

Villiprott In Wachtberg-Villiprott ist am Dienstagabend ein Transporter in Flammen aufgegangen. Die Einsatzkräfte sind vor Ort noch mit den Löscharbeiten beschäftigt.



Am Dienstagabend mussten die Feuerwehrkräfte zu einem Einsatz nach Villiprott ausrücken. In der Nähe des Sportplatzes stand ein Transporter auf einem Parkplatz in der Straße „Am Beckers Kreuz“ in Flammen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist der Löschtrupp Villip noch mit den Löscharbeiten beschäftigt.

Auch die Polizei ist mit drei Fahrzeugen vor Ort und nimmt die Ermittlungen auf. Laut Informationen der Einsatzkräfte ist dabei auch Brandstiftung nicht auszuschließen. Um die Einsatzstelle besser überblicken zu können und möglichen Spuren nachzugehen, wird der Transporter und die umliegende Fläche ausgeleuchtet.

