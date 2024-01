Ursache unklar Auto fährt in Adendorf über Findling und landet auf der Seite

In Wachtberg-Adendorf landete ein 46-Jähriger am Donnerstagmorgen auf der Töpferstraße mit seinem Pkw auf der Seite. Wie die Polizei vor Ort mitteilte, war der Mann aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen. Dabei überfuhr er mit seinem Auto einen Findling am Straßenrand, kollidierte mit einem geparkten Fahrzeug und landete auf der Seite.