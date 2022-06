Wachtberg-Pech : Autofahrer fährt 16-jährigen Radfahrer an und begeht Unfallflucht

Wachtberg Ein Autofahrer hat einen Radfahrer in Wachtberg angefahren. Der 16-Jährige wurde dabei verletzt. Der Fahrer des Vans floh vom Unfallort.

Im Wachtberger Ortsteil Pech hat der Fahrer eines schwarzen Vans einen 16-Jährigen angefahren. Anschließend fuhr der unbekannte Fahrer davon und beging somit Unfallflucht. Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Freitag an der Kreuzung der L158 zwischen Pecher Hauptstraße und Grüner Weg. Das Unfallopfer fuhr auf dem Fahrrad aus Richtung Pecher Hauptstraße und wollte gegen 17.30 Uhr die L158 kreuzen und geradeaus in den Grünen Weg fahren. Als er sich in Höhe der mittleren der drei Fahrspuren befand, wurde er von dem auf der L 158 in Richtung Meckenheim fahrenden Auto am Hinterrad erfasst, stürzte und wurde leicht verletzt. Der schwarze Van fuhr ohne anzuhalten davon. Zeugen beobachteten übereinstimmend, dass das Fahrzeugkennzeichen des Geflüchteten die Buchstaben "SU-MG" enthielt. Die Polizei bittet um Hinweise unter 0228 15-0 oder per E-Mail an VK2.Bonn@polizei.nrw.de.