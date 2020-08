Einspurige Hauptstraße in Pech : Autofahrer fahren trotz Verbot durch Einbahnstraße

Wachtberg-Pech Die Pecher Hauptstraße ist zurzeit wegen einer Baustelle zum Teil nur einspurig zu befahren. Ein Durchfahrtsverbot zur Pecher Landstraße nehmen einige Autofahrer jedoch nicht allzu ernst.

Verkehrszeichen sind an sich eindeutig, für manche Autofahrer auf der Pecher Hauptstraße aktuell eher Auslegungssache. Ohne zu zögern fahren sie geradeaus in Richtung Pecher Landstraße (L 158), obwohl ein Einbahnstraßenschild das untersagt. Ursächlich für die veränderte Verkehrsführung ist der barrierefreie Ausbau der Haltestellen „Huppenberg“.

„Die Arbeiten an der Haltestelle in Richtung Ortsmitte sind so gut wie fertig, gerade wird der Halt in Richtung Godesberg ausgebaut“, sagte Wachtbergs Pressesprecherin Margrit Märtens auf Anfrage. Durch die zweitgenannte Baustelle, die nah am Kreuzungsbereich zur L 158 liegt, sei nur eine einspurige Verkehrsführung möglich.