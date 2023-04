Vollsperrung in den Osterferien Autofahrer ignorieren Sperrung in Fritzdorf

Hermine Esser und Gabi Beißel wird es an diesem Montagnachmittag nicht langweilig. Sie stehen vor dem Haus von Esser und haben es sich hinter einer Absperrbake gemütlich gemacht. Das, was sich dort an der Kreuzung Schmiedegasse/Eckendorfer Straße/ Oevericher Straße abspielt, sei „besser als Kino“, sagen die beiden Frauen. „Alle Warnschilder werden umfahren und jeder denkt: Egal, die Absperrung umfahren wir und fahren den normalen Weg. Sie verstehen aber leider nicht, dass hier keine Straße mehr ist“, so Esser. Das Schauspiel gehe schon den ganzen Tag, manchmal sind es gleich mehrere Fahrzeuge, die einfach die Sperrung umgehen und dann aufwendig wenden müssen. Es sei auch schon vorgekommen, dass Autofahrer versucht haben, über den Bürgersteig zu fahren. „Es macht Spaß, zuzuschauen, wie hier alle versuchen durchzufahren“, so Beißel. Eigentlich wollte sie schon längst von ihrer Freundin Hermine Esser verabschiedet haben und nach Hause gegangen sein, doch das Schauspiel an der Baustelle sei spannender. „Wir lachen uns hier eigentlich nur kaputt“, so Beißel.