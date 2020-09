Familienbetrieb : Bäckerei Mauel eröffnet Filiale in Bad Godesberg

Bäckereien

Rund 25 Filialen betreibt der familiengeführte Betrieb aus Meckenheim in der Region, sechs davon in Bonn und Bad Godesberg. Neben dem jüngst eröffneten Bundesbüdchen und der nun in Bad Godesberg eröffneten Filiale wird im November die ehemalige Lubig-Filiale in der Brüdergasse 1 unter der neuen Führung Mauels öffnen.

Favoriten der GA-Leser im Stadtbezirk Godesberg

Im Juli hatte die Online-Redaktion die Nutzer nach ihren Bäckerei-Empfehlungen gefragt. Dabei wurden genannt: Madame Monsieur Boulangerie und Bäckerei Linnemann in Rüngsdorf, Koplin im Villenviertel, Knappke in Lannesdorf, Ott und Markmann in Friesdorf, Merzenich und Kamps in Alt-Godesberg und Voigt in Plittersdorf. rep