Ausschließlich Lieder zum Mitsingen : Wachtberger „Karos“ zur Partyband des Jahres gekürt

Wachtberg-Gimmersdorf Seit mehr als elf Jahren sorgen die Karos aus Wachtberg für große Begeisterung zu vielen Anlässen. 2022 wurden sie mit dem European Enterprise Award als beste Partyband aus NRW ausgezeichnet.

Sie gastieren in den kommenden Wochen im Westerwald, in der Eifel sowie unter anderem im gesamten Rheinland und Ruhrgebiet. Das Einzugsgebiet, in dem die in Wachtberg gegründete Party-Band die Karos zum Auftritt bei Veranstaltungen gebucht wird, ist enorm, sagt Band-Mitglied Mike Rodigast. Der in Wissen an der Sieg wohnende Frontmann und Sänger der Band kam übers Internet vor einigen Jahren dazu. Kürzlich wurden die Karos sogar als beste Partyband ausgezeichnet.