Landwirtschaft in Wachtberg : Bauern zwischen Ernte und Katastrophenhilfe

Wachtberg Wie Albert Schmitz haben viele Landwirte aus dem Ländchen nach der Flut im Kreis Ahrweiler und im Rhein-Sieg-Kreis geholfen. Der 43-Jährige hat seine Hilfe mittlerweile eingestellt. Ihm fehlen klar geregelte Zuständigkeiten vor Ort. Parallel zum Hilfseinsatz lief die Ernte, die vor allem beim Freilandobst durchwachsen war.

Den Maispflanzen habe der viele Regen sogar gut getan. „Der Mais braucht jede Menge Wasser, was er dann im Boden speichert“, erklärt der 43-Jährige. Die Böden seien sehr aufnahmefähig durch den ganzen Regen. Zudem komme das Wasser gebremst an, da es erst auf die großen Maisblätter treffe. Getreide selbst wirke, wenn es liege, wie eine Blockade. „Kann also gut sein, dass auch das Schlimmeres verhindert hat bei uns im Ländchen“, so Schmitz. Über Massen an Müll oder Schlamm auf den Feldern wie in Euskirchen weiß er von Kollegen nichts. Der lehmige Sandboden in Wachtberg habe generell ein hohes Wasserspeichervolumen, bei den Kiesböden rund um Gimmersdorf und Villip versickere es schnell.