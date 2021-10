Hühnerhof ganz neu gestaltet : Mehr Platz in der „Erlebniswelt“ für Hühner

Mehr Platz in der „Erlebniswelt“ für Hühner

Arzdorf Der Bauernhof Schimmel hat das Areal zur Haltung für das Federvieh umgestaltet. Ein Wintergarten soll reichlich Platz und artgerechte Beschäftigung bieten.

Von März bis August dauerte der großräumige Umbau mit Unterstützung eines Zimmermanns, vieler Freunde und Fachunternehmen. Investiert hat der Jungbauer eine mittlere fünfstellige Summe. Zum Ende des Sommers steckte das Federvieh erstmals den Schnabel auf einer rund 5000 Quadratmeter großen Auslauffläche ins Freie. Zurzeit halten sich die Tiere in der neuen Umgebung noch häufig in Stallnähe auf.

Demnächst soll noch Grün gepflanzt werden

„Hühner sind Fluchttiere. Auf der Fläche finden sie noch wenig Schutz unter Sträuchern“, erklärte Schimmel. Die Pflanzen will er gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Michèle Blatt bald in die Erde bringen. „Im Sommer wäre das nicht sinnvoll gewesen, das hätten die Sträucher nicht gut überstanden“, erklärte der Fachmann den zeitlichen Ablauf.

Im Notfall schrillen in Wachtberg sieben Sirenen

Nach Flutkatastrophe : Im Notfall schrillen in Wachtberg sieben Sirenen

Neuer Durchlass zeigte Wirkung bei Starkregen in Wachtberg

Zum Schutz : Neuer Durchlass zeigte Wirkung bei Starkregen in Wachtberg

Hühnerschaukeln für mehr Bewegung

Angepasst hat Schimmel übrigens nicht nur die Haltung, sondern auch den Preis der Eier. Im Durchschnitt kostet eines der Freilandeier jetzt etwa 35 Cent. Gefüttert werden die Tiere fast ausschließlich mit einer hofeigenen Mischung aus Weizen, Erbsen und Gerste. „Aber der Pflegeaufwand ist deutlich höher als bei reiner Stallhaltung“, so Schimmel. Was für die Zukunft vorhat? „Den Hofladen und das Angebot von „Hofladen light auf Tour“ ausbauen“. Mit einem Verkaufswagen bringt er die Eier und andere Hofprodukte zu Kunden in Ückesdorf, Ippendorf, Duisdorf und dem Venusberg im benachbarten Bonn.