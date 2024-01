Schilderposse in Gimmersdorf Verfasser des umstrittenen Protestschilds meldet sich

Wachtberg-Gimmersdorf · Die Kritik an den Initialen „HH“ auf einem Protestschild in Wachtberg-Gimmersdorf hat nicht nur Anwohner aufgeregt, sondern brachte auch die Polizei auf den Plan. Nun sagt der Verfasser der Tafel, was hinter der Sache steckt.

25.01.2024 , 09:00 Uhr

Helmut Hartzheim hat das „HH“ auf seinem Protestschild übermalt. Er will mit dem Spruch seine Solidarität mit den Bauernprotesten ausdrücken. Foto: Axel Vogel

Von Axel Vogel

Ein ungewöhnliches Nachspiel hat das Aufstellen eines Protestschildes gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung unmittelbar an der Baustelle der L123 bei Gimmersdorf. Über die Arbeiten dort hatte der GA gerade erst berichtet. Neben der Baustellenampel steht an einem Laternenpfahl die Tafel mit der Botschaft in bunten Buchstaben: „Der Ampelschreck muss für Deutschland weg.“