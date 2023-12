Sanierung der „Traube“ in Wachtberg So wollen die Bauherren dem Hochwasser trotzen

Das geplante Bauprojekt auf dem Grundstück der früheren Gaststätte „Zur Traube“ in Niederbachem hat für viele Diskussionen gesorgt. Erstmals tritt nun die Familiengemeinschaft, die dort investieren möchte, persönlich in Erscheinung und versucht, mit ihren Argumenten und baulichen Ideen Bedenken zu zerstreuen – etwa durch eine Stelzenbauweise. Wie berichtet, sorgen sich vor allem Anwohner und Gemeindeverwaltung, dass durch Neubauten auf der Wiese am Mehlemer Bach wertvolle Retentionsfläche verloren geht, die bei Hochwasser andere Grundstücke vor größeren Schäden bewahrt.