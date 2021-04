Baumsterben in Wachtberg : Pilz an Erlen macht Gemeindewerke Sorgen

Viele Bäume an Wachtberger Bächen, wie hier am neuen Durchlass in Arzdorf, leiden unter Pilzbefall. Foto: Axel Vogel

Wachtberg Die Gemeindewerke Wachtberg kümmern sich um die Gewässerpflege im Ländchen. Im Umweltausschuss berichtete ein Fachmann in seiner Bestandsaufnahme davon, dass den Erlen an den Bächen ein Pilz zu schaffen macht.

An sich gilt das Hauptaugenmerk von Sebastian Wortha und seinem Team den Wachtberger Bächen. Doch im vergangenen Jahr haben Wortha, bei den Gemeindewerken zuständig für den Gewässer- und Kanalunterhalt, auch Erlen am Ufer Sorgen bereitet. „Viele sind stark von einem Pilz betroffen“, sagte er am Dienstagabend im Umweltausschuss.

Dabei handelt es sich um den Pilz „Phytophthora alni“, der genauso wie die Erlen Feuchtigkeit liebt. Nach und nach lässt er den Wurzelhals faulen und sorgt spätestens drei Jahre nach der Infektion für ein Absterben. So galt die Mehrzahl der 45 Einsätze zur Gehölzpflege diesem Problem, wie er in seiner Bilanz berichtete.

100 Maßnahmen wurden 2020 durchgeführt

Seit den Starkregenereignissen hat die Gewässerpflege in Wachtberg noch mal einen höheren Stellenwert erhalten, rund 134.000 Euro gaben die Gemeindewerke 2020 dafür aus. „Das entspricht etwa 100 Maßnahmen“, so der Fachmann. Man habe zum Beispiel weitere Privatleute an Bächen dafür gewinnen können, einen Teil ihrer Flächen für Rückhalteräume freizugeben. In Werthhoven stünden nun weitere 67 Kubikmeter zu Verfügung, in Niederbachem sogar weitere 250 Kubikmeter, die dem Bach im Ernstfall mehr Platz bieten.