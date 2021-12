Assphaltarbeiten in Wachtberg-Villip : Baustelle auf Villiper Hauptstraße beginnt kurz vor Weihnachten

Wachtberg-Villip Das Parkverbot ist eingerichtet, doch die Baustelle auf der Villiper Hauptstraße beginnt nicht. Grund dafür ist eine fehlende Genehmigung seitens des Kreises, die nun vorliegt. Deshalb mussten die Arbeiten schon zweimal verschoben werden, nun soll es beim dritten Mal gelingen.

Etliche Schilder weisen in Teilen der Villiper Hauptstraße, der Gimmersdorfer und der Holzemer Straße auf das gültige Parkverbot hin, das seit dem 1. Dezember, sechs Uhr, gilt. Die Anwohner halten sich an das Verbot, kein Auto parkt mehr auf der Straße. Wie berichtet, sollen im Bereich zwischen den Hausnummern 24 und 38 auf der Villiper Hauptstraße Asphaltarbeiten stattfinden. Die Baumaßnahmen würden dabei zunächst Fräsarbeiten und Höhenanpassungen von Schieber, Hydranten und Schachtabdeckungen vorsehen, teilt die ausführende Firma mit. Anlieger können weiterhin zu ihren Häusern fahren.

Hauptstraße muss zeitweise komplett gesperrt werden

Von den Arbeiten ist aber bislang nichts zu sehen. Weder wurde der Bereich abgesperrt, noch wurde eine Umleitung ausgeschildert oder Arbeitsmaterial an die Baustelle gebracht. Zunächst hieß es seitens der ausführenden Firma, der Eurovia Teerbau, dass die Arbeiten vom 23. bis 26. November stattfinden sollten, dieser Termin wurde zurückgenommen. Dann sollte es im Zeitraum 1. bis 6. Dezember soweit sein, doch auch dieser Termin kann nicht eingehalten werden. Auf GA-Anfrage erklärte die Firma am Freitag, dass der Rhein-Sieg-Kreis keine verkehrsrechtliche Anordnung gegeben habe.

Anfrage für Baustelle ging am 8. November beim Kreis ein

Laut der Pressestelle des Rhein-Sieg-Kreises habe die Baufirma am 8. November einen Antrag auf Bauarbeiten für den Zeitraum ab Montag, 22. November, eingereicht. „Seitens der Fachbehörden gab es erhebliche Bedenken, insbesondere wegen des ÖPNV. Der ausführenden Firma wurde empfohlen, einen Ortstermin zu organisieren“, so Antonius Nolden von der Pressestelle des Kreises. Die Villiper Hauptstraße wird nämlich auch von der Buslinie 855 der Regionalverkehr Köln GmbH befahren. Den entsprechenden Ortstermin habe es dann am Dienstag, 23. November, gegeben. Die Pläne hätten dann angepasst werden müssen. „Zum Beispiel die Anordnung von Halteverboten auf der Umleitungsstrecke und den Einsatz einer Ampelanlage. Diese neuen Pläne gingen erneut in die Anhörung“, so Nolden.

Arbeiten sollen nun kurz vor Weihnachten beginnen und fertiggestellt werden

Am Freitag, 3. Dezember, habe der Rhein-Sieg-Kreis die verkehrsrechtliche Anordung, also die Freigabe zur Absicherung der Baustelle und für die Umleitungsstrecke versandt. „Die Baufirma antwortete darauf mit der Bitte, einen neuen Ausführungszeitraum vom 16. Dezember bis 22. Dezember freizugeben. Auch diese Freigabe ging heute an die Baufirma“, so Nolden am Freitag. Demnach soll auch in dem letztgenannten Zeitraum gebaut werden.