Radweg an der K57 Bedenken bei alternativer Radroute zwischen Villip und Gimmersdorf

Wachtbergs Beigeordneter Swen Christian stimmte zwar zu, dass entlang der K 57 „etwas erforderlich“ sei, äußerte sich aber vorsichtig kritisch gegenüber dem Antrag. Er erinnerte an den Radweg hinter dem Gut Haus Holzem. Auch dort habe man den Weg nicht einfach asphaltieren können, weil er im Landschaftsschutzgebiet liegt. Das Gleiche würde für die Stelle in der Nähe der K 57 gelten. „Ich denke, es gibt wenig Aussicht auf Erfolg“, so Christian. Zumal es auch keineswegs eine „kleine Sache“ sei – der Asphalt müsste richtig verbaut werden, damit er nach fünf Jahren nicht erneut aufgetragen werden müsse. Zudem gab er zu bedenken: „Es handelt sich nicht um einen dramatischen Umweg. Es ist aber ein Umweg, der wahrscheinlich nicht angenommen wird.“ Aber natürlich könne die Verwaltung, wenn es den politischen Willen gäbe, den Antrag prüfen, so Christian. Allerdings gehe es dabei ja nur um die Asphaltierung des Weges, der Weg an sich ist bereits vorhanden – und könne auch von Radfahrern genutzt werden.