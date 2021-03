Spielplätze in Wachtberg : Beim neuen Spielplatz ist noch Luft nach oben

Wachtberg-Pech In Pech planen Anwohner, Politiker und Verwaltung seit vier Jahren eine Freizeitfläche für Jung und Alt. Bislang ist nur ein Teil fertig

Manuel Lengrüsser, zugleich Mitglied der Wachtberger Grünen und Vorsitzender des Leichtathletikvereins Wachtberg, hatte im Vorjahr in einer Präsentation verschiedene Vorschläge unterbreitet und wollte in einem Workshop mit den Eltern die gewünschte Gestaltung fixieren. „Dazu ist es wegen Corona nicht mehr gekommen“, sagte Lengrüsser auf Anfrage des General-Anzeigers. Ziel bleibe es in jedem Fall, einen Freizeitraum für Menschen „zwischen zwei und 102 zu schaffen.“ Möglich seien Boulder- und Kletterelemente, die Einrichtung eines Multifunktionsfelds mit zwei Basketballkörben und zwei Toren sowie eines Callanetics-Bereichs mit Geräten, an denen man allein unter Ausnutzung des eigenen Körpergewichts trainieren könne. Sicherheitsstandards wie geringe Fallhöhen seien berücksichtigt, so Lengrüsser. „Das muss nicht alles auf einmal sein, das kann man auch modular aufbauen.“ Schritt für Schritt könnte so an der Turnhalle in Pech ein Bereich mit hohem Freizeitwert für alle Bürger ebenso wie eine für die Schulen und Vereine sinnvoll nutzbare Fläche entstehen.