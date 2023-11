Bad Godesberg und Wachberg: Benefizaktionen sollen Kindern heimliche Wünsche erfüllen

Wie schon im vergangenen Jahr sammelt der Verein Wachtberg4help Lebensmittelpakete für bedürftige Menschen in der Ukraine sowie erstmals auch Weihnachtspäckchen für Kinder. Die Annahme der Lebensmittelpakete und Weihnachtspäckchen erfolgt am Samstag und Sonntag, 25./26. November, jeweils von 12 bis 18 Uhr am Pössemer Treff in Wachtberg-Werthhoven, Weißer Weg 9.