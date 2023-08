Ausschüsse tagen im Berkumer Rathaus Beratung über Flüchtlinge und Radweg

■ Die steigenden Kosten für die Betreuung von Grundschülern in den offenen Ganztagsschulen (OGS) sind nicht nur in Bonn ein Thema. Auch in Wachtberg sehen sich Gemeinde und die Kooperationspartner, die das Angebot an den Schulen durchführen, mit höheren Ausgaben unter anderem für das Personal konfrontiert. Um keine Abstriche machen zu müssen, haben sich die Partner die Katholische Jugendagentur und der Verein Betreute Schulen an die Wachtberger Verwaltung gewendet. Dabei haben sie, so die Gemeinde, „die dringende Notwendigkeit einer Erhöhung der Pro-Kopf-Pauschale geltend gemacht“. Diese soll demnach – rückwirkend ab dem 1. August – um 237 Euro (von 1.063 Euro auf 1.300 Euro) erhöht werden.