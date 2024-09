Alte Kirche St. Gereon in Wachtberg Erzbistum Köln will leer stehende Kirche nicht aufgeben

Was tun mit einer leer stehenden Kirche, aus der 2017 die letzten Pächter, die evangelische Kirchengemeinde Wachtberg, ausgezogen sind? Die Katholische Kirchengemeinde St. Marien hatte ihre alte Kirche St. Gereon in Berkum vereinzelt für Ausstellungen genutzt. Ansonsten ist vor allem der Glockenturm in Betrieb. Er schlägt die Stunden und ruft zu den Gottesdiensten in St. Maria Rosenkranzkönigin, denn die 1971 geweihte Kirche hat keinen eigenen Turm. Auch Kunstwerke wie Statuen, eine geschnitzte Madonna und ein Gemälde zogen seinerseit in den größeren Neubau um.