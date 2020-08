Ehrung für früheren Gemeindedirektor : Berkumer Sporthalle trägt jetzt den Namen von Fred Münch

Wachtberg Fred Münch hat sich als Beigeordneter, Kämmerer und zuletzt von 1976 bis 1999 als Gemeindedirektor erfolgreich für die Gemeinde Wachtberg eingesetzt. Zu seinen Ehren trägt jetzt die Berkumer Sporthalle seinen Namen.

Enthüllt war das Schild schon, das den früheren Wachtberger Gemeindedirektor, Fred Münch, als Namensgeber der frisch sanierten Sporthalle in Berkum ausweist. Auch ein eigentlich zur Eröffnung vorgesehenes Sportfest konnte nicht stattfinden. An Personen und Persönlichkeiten fehlte es zur offiziellen Widmungsansprache von Bürgermeisterin Renate Offergeld (links) am Freitag trotzdem nicht.