Ortsausschuss in Wachtberg Berkumer Themen von Altglas bis Neubaugebiet

Der Ortsausschuss regte an zu beobachten, ob die Container Am Bollwerk, am Sportplatz und am Schwimmbad ausreichen. Neue Standorte seien immer ein schwieriges Thema, so Oliver Henkel (Grüne): „Das sollten wir erst prüfen, wenn wir das Gefühl haben, Berkum quillt über.“ Laut Christian gibt es aus Gimmersdorf bereits Hinweis, dass das dort entsorgte Altglas mehr geworden ist. Ulf Hausmanns (Unser Wachtberg) regt an, gemeindeseitig mit dem Betreiber des EKZ sprechen, ob sich auf der weitläufigen Parkplatzfläche nicht ein anderer Platz für Container finden lasse.