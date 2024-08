Qualitätssiegel für Familienzentrum Drachenfelser Ländchen Bestnoten bei der Beratung der Eltern

Zum Prozess der Rezertifizierung gehört – neben dem Fragenkatalog – auch eine persönliche Begehung durch Beauftragte des Pädagogischen Qualitäts-Informations-Systems (PädQuIS, ein Instrument zur Qualitätssicherung und -entwicklung in der frühkindlichen Bildung in Deutschland). Hier geht es um die Sichtung der Situation vor Ort und der Umsetzung der schriftlich hinterlegten Informationen und Darstellungen. Die Beauftragten des PädQuIS sind in der Regel pädagogische Fachkräfte, Berater oder Wissenschaftler, die auf die Qualitätsentwicklung und -sicherung in der frühkindlichen Bildung spezialisiert sind.