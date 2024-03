Letzter Öffnungstag Besucher des Berkumer Hallenbades ziehen dort ihre vorerst letzten Bahnen

Am Donnerstag gab es für die Fans des Hallenbades in Berkum die vorerst letzte Chance, im Schwimmbecken ein paar Bahnen zu ziehen oder im Kinderbecken bei den Schwimmlehrerinnen und -lehrern das Schwimmen zu erlernen. Jetzt ist damit erst mal Schluss, denn das Hallenbad wird in den kommenden Monaten aufwendig saniert und soll dann ab Herbst wieder für den Schwimmbetrieb geöffnet werden. Viele der Hallenbadbesucher hatten in den vergangenen Tagen die Möglichkeit zum Schwimmen sowie für bislang unterschiedlichst angebotene Kurse genutzt. Sie hoffen natürlich, dass die Sanierungsarbeiten im Zeitplan abgeschlossen werden.