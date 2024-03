„Potenzial nicht ausgeschöpft“ 49-Euro-Ticket – das ist die Bilanz der Bundesregierung

Im Mai gibt es das Deutschlandticket ein Jahr. Der digitale Abo-Fahrschein gilt bundesweit für den öffentlichen Personennahverkehr über die Tarifgrenzen hinweg, was einer ÖPNV-Revolution gleichgekommen ist. Zuletzt wurde zwar zwischen Bund und Ländern wieder über die Finanzierung gestritten, doch inzwischen ist klar: In diesem Jahr bleibt der Preis von 49 Euro stabil. Doch was kommt dann? Die Bundesregierung zieht in einer Antwort auf eine Anfrage der Unionsfraktion, die unserer Redaktion vorliegt, eine erste Bilanz. Es gebe noch mehr Potenzial, heißt es darin. Die wichtigsten Fragen und Antworten.