Kompostieranlage in Gimmersdorf Biogasanlage soll Fernwärme für Nachbardörfer erzeugen

Um seine Anlage umzusetzen, hatte Riebau nach eigener Aussage auch Weichenstellungen bei der Bezirksregierung und der Gemeinde auf den Weg gebracht. Seine Pläne hätten aufgrund der politischen Großwetterlage jahrelang ruhen müssen. „Es haben sich Gesetzeslagen immer wieder geändert, aber für ein solches Projekt brauche ich Planungssicherheit“, so Riebau. 2017 habe zudem der Holzüberschuss in NRW dafür gesorgt. dass die politischen Rahmenbedingungen zu diesem Zeitpunkt weder für Anlagenbauer noch für Investoren gepasst hätten. „Es wurden keine Anlagen gebaut und die gesammelte Biomasse konnte nicht eingesetzt werden“, so Riebau.