Besuch auf dem Biohof Hochgürtel „Die Ziege ist ein sanftes Wesen und so möchte sie auch verspeist werden“

Wachtberg · Dorothee Hochgürtel hält auf ihrem Bauernhof in Wachtberg seit 30 Jahren Ziegen. Dem GA hat sie verraten, wie die am besten zubereitet werden, was für Tiere auf dem Hof einen Namen bekommen und welche Diplomaten zu ihren Kunden zählten.

03.09.2024 , 12:00 Uhr

Dorothee Hochgürtel kniet neben Bock Fritz. Foto: Chantal Dötsch

Von Chantal Dötsch