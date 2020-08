Telekom betreibt neue Mobilfunkanlage : Anwohner fürchten wegen Sendemast in Berkum um ihre Gesundheit

Sorgt für Ärger: der Sendemast am Erlemaarweg in Berkum. Rund 20 Meter misst die Anlage. Foto: Petra Reuter

Berkum Die Deutsche Telekom betreibt eine neue Mobilfunkanlage in Berkum. Die Anwohner fürchten wegen des Sendemastes um ihre Gesundheit.

Ärger über eine unliebsame Überraschung entlud sich dieser Tage in den sozialen Netzwerken. In kurzer Zeit, ohne Information für die Nachbarschaft, wurde in Berkum am Erlemaarweg Ecke Fraunhofer Straße ein mächtig wirkender Sendemast aufgestellt. Die Anwohner ärgern sich nicht nur über den Anblick des rund 20 Meter hohen Ungetüms, sondern haben auch Angst, dass sich die Anlage negativ auf ihre Gesundheit auswirkt. Sie fürchten zudem einen Wertverlust ihrer Grundstücke.