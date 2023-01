Verkehr in Wachtberg : Auf der Rathausstraße soll bald Tempo 30 gelten

Foto: Axel Vogel

Wachtberg-Berkum Elternkritik an den neuen Bushaltestellen in Berkum und einem möglicherweise gefährlichen Schulweg zum Schulzentrum weist die Gemeinde zurück. Wie geht es weiter?



Wie bereits Ende vergangenen Jahres berichtet, ist die Umwidmung des Berkumer Weges zur Schaffung einer durchgängigen Fahrradstraße zwischen Gimmersdorf und Berkum bereits ein gutes Stück umgesetzt. Dazu gehörte die Abbindung des Berkumer Weges genauso wie die geänderte Linienführung der 856. Der Bus hält nun nicht mehr unmittelbar am Berkumer Schulzentrum, was insbesondere Schüler betrifft. Das regt einige Eltern auf.

Stattdessen steigen diese jetzt an der Haltestelle Seniorenpark oder Rathaus an der Rathausstraße aus. Von der Haltestelle Seniorenpark, an der eine eigens von der Gemeinde in Auftrag gegebenen Behelfsampel und ein vorrübergehender aufgebrachter Zebrastreifen das sichere Queren ermöglichen soll, geht es von dort auf einem reinen Fußweg in Richtung Schulzentrum.

Der empfohlene Weg beginnt zwischen den Häusern neben der Rathausstraße. Nummer 18 und verläuft hinter der Kita Limbachstift. Unterwegs üerqueren die Schulkinder die Limbachstraße. Von dort führt der Fußweg neben der Feuerwehr auf den Stumpebergweg am Schulzentrum. Aus Sicht der Gemeinde eine sichere Angelegenheit, die im Vorfeld auch geprüft und umfangreich kommuniziert worden sei, so Beigeordneter Swen Christian. Trotzdem gibt es etwa in den sozialen Medien nun die Kritik von Eltern, die diesen Fußweg für gefährlich halten. Vor allem mit Blick auf Grundschüler.

Dass die Fahrtstrecke und Haltestelle der Busse in Berkum nun geändert wurde, die Schülerinnen und Schüler nun an zwei Haltestellen auf der Rathausstrasse aussteigen und nicht mehr an der Schule selbst, „hatte ja im Vorfeld bei vielen Eltern große Sorgen aufkommen lassen“, heißt es etwa in einem Facebook-Post. Nun sei das Ganze trotzdem durchgewunken worden: „Gerade für die Erstklässler ist dies nun eine neue Herausforderung, haben sie doch gerade erst den alten Weg geübt und sich dort eingefunden“, heißt es weiter in dem Post.

Viele Eltern hätten zwar die ersten Tage mit ihren Kindern die neue Strecke geübt, „trotzdem bleibt ein ungutes Gefühl“. Zumal wenn man sich das Verkehrsaufkommen und die Geschwindigkeiten auf der Rathausstrasse anschaue.

Die Gemeinde nimmt die Bedenken der Eltern ernst, betont Beigeordneter Swen Christian. Aus diesem Grund hätten Mitarbeiter der Verwaltung in den ersten Wochen auch an den Haltestellen und auf den empfohlenen Wegen zum Schulzentrum die Situation beobachtet. Diese Kontrolle werde fortgesetzt.

„Gleichwohl ist die Umstellung der Haltestelle nicht von heute auf morgen erfolgt“, stellt Christian klar. Bereits im Mai und Juni 2020 hätten die zuständigen Ausschüsse das neue Konzept, eben aus Anlass der Umwidmung des Berkumer Weges zur neuen Fahrradstraße auf den Weg gebracht. „Schließlich soll da auch eine überörtliche Radpendlerroute entstehen“, führt Christian aus.

Breitere Bürgersteige

„Seit der Entscheidung der Ausschüsse wurden auch die zwei Bushaltestellen an der Rathausstraße entsprechend umgebaut“, so Wachtbergs Beigeordneter. Diese seien nun nicht nur barrierefrei, sondern die Bürgersteige auch so erweitert worden, „dass sich die Kinder hier gefahrlos aufstellen können“.

Die Maßnahmen und Änderungen hatte die Gemeinde darüber hinaus im Vorfeld auf verschiedenem Wege, zuletzt im Oktober und nochmals kurz vor der Umstellung per Informationsschreiben über die Schulleitung, an alle Eltern kommuniziert.

Weiterhin habe es am 26. Oktober eine gemeinsame Begehung des neuen Schulweges von der Verwaltung mit Elternvertretern und Schulleitung anhand einer Karte gegeben. Nach der Begehung griff man laut Christian seitens der Verwaltung auch Verbesserungsvorschläge aus der Elternschaft auf. Etwa sei am Stumpeberg ein Bodenschweller aufgeschraubt sowie an der Haltestelle Seniorenpark Poller aufgestellt worden. So sollte die Aufstellfläche für die Schüler vergrößert und Autofahrer zu einer Verminderung des Tempos veranlasst werden. Zuletzt habe man unmittelbar nach Umsetzung der neuen Haltestellen auch noch der Ortsausschuss von Berkum und Gimmersdorf auf einer gemeinsamen Sitzung am 15. Dezember über die Situation informiert.