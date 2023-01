Wasserrohrbruch in Bonn : Deshalb wurde der Rohrbruch in Villip so schnell repariert

Reperaturarbeiten nach dem Rohrbruch auf der Villiper Hauptstrasse. Foto: Axel Vogel

Wachtberg-Villip Nach dem Wasserrohrbruch in Villip haben sich zahlreiche betroffene Anwohner beim Versorger gemeldet. Warum die Reparatur so schnell ging.



Die gute Nachricht vorweg: Der Wasserrohrbruch in Villip am Montagabend am Übergang von der Villiper Hauptstraße in die Straße Im Bruch war schnell behoben: „Der Leitungsschaden ist bereits vollständig repariert“, teilte Kai Birkner, Geschäftsführer des zuständigen Wachtberger Wasserversorgers Enewa, mit: „Es wurden cirka drei Leitungsstück an der schadhaften Stelle ausgetauscht.“ Eine besondere Ursache hat es nicht gegeben. Es ist ein Stück aus der Wasserleitung herausgebrochen. Wie an der Baustelle zu erfahren war, beträgt der Rohraußendurchmesser 160 Millimeter.

Auf jeden Fall habe es sich laut Birkner um eine Hauptleitung gehandelt, weshalb die Bewohner in Villip unmittelbar betroffen waren: Durch den Druckabfall hätten teilweise aber auch Bürger in Villiprott kein Wasser gehabt. Allerdings hatte dieser Zustand nicht lange gedauert: „Ab 22.30 Uhr waren Montagabend alle Haushalte wieder versorgt", erklärte Birkner. Im Anschluss muss nun noch die Straßenoberfläche repariert werden, was voraussichtlich bis zum Ende der Woche erledigt sein könnte, so ein Mitarbeiter auf der Bausstelle.

Der Bus konnte diese auf jeden Fall bereits am Dienstagmorgen wieder passieren. „Die Wiederherstellung der Straßenoberfläche dauert immer etwas länger, da zunächst auch mit der Gemeinde der Umfang der Wiederherstellung abgestimmt werden muss“, führte der Enewa-Geschäftsführer aus.

Der Rohrbruch ereignete sich zum Zeitpunkt des Büroschlusses der Enewa. Zu dieser Zeit kommen auch viele Bürger nach Hause und wollen sich waschen, duschen oder kochen, „weshalb wir sehr viele Telefonanrufe erhielten“, so Birkner.

Lob in sozialen Netzwerken

In den sozialen Netzwerken hatten viele Bürger die schnelle Reaktion des Wachtberger Wasserversorger gelobt. Dazu erklärt Birkner: „Die Kollegen im Kundenservice sind deshalb länger im Büro geblieben, um möglichst viele Telefonate anzunehmen und zu beantworten.“ Zeitgleich habe man auch eine Information auf die Homepage des Unternehmens unter www.enewa.de gestellt.

Birikner weist bei der Gelegenheit aber auch darauf hin: „Es wäre günstiger, wenn die Kunden in diesen Fällen die Notrufnummer der Enewa wählen würden.“ Da laufe nämlicheine Bandansage, die viele Anrufe gleichzeitig beantworten und Auskunft darüber geben können, „wenn der Schaden bereits bekannt ist und die Reparatur eingeleitet wurde.“ Diese Notrufnummer lautet ☎ 02 28/33 88 99 88.