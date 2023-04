Auswirkungen des Klimawandels in Wachtberg Lämmer wachsen langsamer, Obstbäume sterben

Insbesondere als Biolandwirtin muss man höhst sensibel für den Klimawandel und seine Folgen sein, wenn man seine Nischenprodukte auch in Zukunft anbieten will. Schließlich ist es Dorothee Hochgürtels erklärte Absicht, so weit es eben geht, auf jede Form von Chemie im Alltag zu verzichten. Sie betreibt mittlerweile seit 22 Jahren ihren 14 Hektar großen Hof in Züllighoven nach Biolandrichtlinien.