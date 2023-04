Natur in Wachtberg Turmfalken beim Brüten zusehen

An der Lagerhalle eines Obstbauern in Wachtberg hängt ein Nistkasten, der ursprünglich als Herberge für Schleiereulen gedacht war. Doch seit Jahren wird er von Turmfalken genutzt. Innerhalb des Pro-Planet-Obstprojekts mit der Rewe Group hat der Naturschutzbund (Nabu) an diesem Nistkasten eine Webcam installiert.