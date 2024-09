Explosion in Wachtberg Bonner Polizei sieht keinen Zusammenhang mit der „Mocro-Mafia“

Nach zwei Explosionen im Wachtberger Ortsteil Adendorf geht die Polizei nicht davon aus, dass es sich um eine Tat der „Mocro-Mafia“ handelt. „Im Rahmen der bisherigen Ermittlungen hat sich kein konkreter Zusammenhang mit den Taten in Köln und dem Umland ergeben“, sagt der Bonner Polizeisprecher Simon Rott. So gebe es zwar im weitesten Sinne Betäubungsmittelbezüge, die aber nichts mit den bisherigen Vorfällen zu tun hätten. Der Wachtberger Fall werde weiterhin von den Ermittlern in Bonn bearbeitet und nicht an die Kollegen in Köln abgegeben, die für den Komplex, in dem es offenbar um Auseinandersetzungen im Drogenmilieu geht, eigens 60 Beamte abgestellt haben.