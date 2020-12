Villiprott : Bouleplatz entsteht am Beckers Kreuz  

Bouleplatz entsteht am Beckers Kreuz

Bouleplatz des SC Villip: Die Vereinsmitglieder packten kräftig an, um die Platzumrandung herzustellen. Foto: Petra Reuter

Villiprott Ein Bouleplatz entsteht neben neben dem Sportplatz des SC Villip. Läuft alles so wie geplant, ist der Platz schon Anfang Dezember fertig. Das neue Freizeitangebot richtet sich an die ganze Familie.

Schweres Gerät wurde vor zwei Jahren am Sportplatz in Villiprott aufgefahren, um mit Unterstützung der Vereinsmitglieder des SC Villip einen Kunstrasenplatz für die Fußballspieler zu schaffen. Bagger sehen Spaziergänger auch jetzt. Allerdings haben die derzeitigen Aktivtäten nichts mit Fußball zu tun. Der Ball oder besser die Kugel ist rund heißt es jedoch auch jetzt. Ein Bouleplatz soll nämlich künftig direkt neben dem Sportplatz als Treffpunkt für Familien und Senioren dienen.

So bewegte Anfang November zum ersten Mal ein Bagger große Mengen Erde und Unterbaumaterial. Am vorletzten Wochenende arbeiteten wieder sieben Mitglieder mit Schaufeln und schwerem Gerät, um die Platzumrandung herzustellen. Unterhaltsame Unterstützung hatte das Team durch Beckers kleinen Hund Emil, der es sich gerne mal im Bagger oder einer Schubkarre bequem machte. Randsteine und Gehwegplatten wurden positioniert und schubkarrenweise Schüttgut transportiert. „Wir gehen davon aus, dass der Platz Anfang Dezember bespielbar ist“, erläuterte Faßbender vom straffen Zeitplan der Aktiven. Weil schon viele Familien und Senioren ihr Interesse an dem aus Frankreich bekannten Spiel bekundet haben, war schon eine eigene Vereinsabteilung für diese Sportart im Gespräch.