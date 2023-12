Einsatz in Wachtberg Feuerwehr bringt Dachstuhlbrand in Arzdorf schnell unter Kontrolle

In einem Aufenthaltsraum im Dachgeschoss eines Hauses in Wachtberg-Arzdorf ist am Freitagvormittag ein Brand ausgebrochen. Wie die Feuerwehr Wachtberg vor Ort mitteilte, wurden sie gegen 10.50 Uhr zu einer Haus- und Hofanlage in der Fritzdorfer Straße gerufen. In einem Gebäude im Hinterhof kam es zu einer starken Rauchentwicklung.