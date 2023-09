Fernwärme „sehr willkommen“ Breite Unterstützung aus der Politik für Biogasanlage in Gimmersdorf

„Seit Jahren verfolgen wir mit großem Interesse und Sympathie die Bemühungen des Betreibers der Kompostieranlage in Gimmersdorf zur Realisierung einer Biogasanlage“, sagt CDU-Fraktionsvorsitzender Christoph Fiévet. „Dabei konnte Herr Riebau als Ideengeber stets auf die Unterstützung der Politik bauen.“ So werde seitens der Politik unverändert am bestehenden Flächennutzungsplan festgehalten, um die Realisierung einer Biogasanlage am geplanten Standort auch in Zukunft zu ermöglichen: „Leider liegt bis heute kein in sich geschlossenes, planungsreifes Konzept inklusive der dazu benötigten Flächen zur politischen Beratung in den Gremien des Rates vor.“