Fälle in Wachtberg und Rheinland-Pfalz Diebe stehlen in einer Nacht Hunderte Kilo Brennholz

Nicht der einzige Fall von Holzdiebstahl in dieser Nacht: Zuvor waren Täter – ob es möglicherweise dieselben wie in Fritzdorf waren, ist noch unklar – bereits in Nierendorf in der Grafschaft unterwegs gewesen: Getroffen hatte es das private Holzlager eines 42-Jahre alten Birresdorfers, dem nach eigenen Angaben drei Raummeter Buchenholz entwendet wurden. Auch der Birresdorfer will ungenannt bleiben. In beiden Fällen ermittelt nun, neben der Bonner, auch die rheinland-pfälzische Polizei in Ahrweiler. Gegenstand der Ermittlungen dürfte ebenfalls sein, ob die Fälle zusammenhängen. Bei einer Aufklärung könnten Reifenspuren ebenso helfen, wie Bilder aus den Überwachungskameras, die sowohl auf dem Gelände in Nierendorf wie auch auf dem Hof in Fritzdorf installiert sind.