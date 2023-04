Bauwerk bei Wachtberg-Villip Gibt es einen Neubau für zerstörte Brücke an der Ölmühle?

Meinungsbild

Wichtig wäre eine befahrbare Brücke vor allem für rund ein halbes Dutzend Landwirte wie Carina Schmitz, die jenseits der Ölmühle ihre Flächen bewirtschaften. Zwar können sie ihre Flächen auch über den Zukunftsweg und einen Wirtschaftsweg, der an der alten Kläranlage von Villip vorbeiführt, erreichen. Eine Fahrt mit Traktor und oft größeren Anhängern sowie Erntemaschinen sei aber hinderlich für alle Verkehrsteilnehmer, insbesondere das Abbiegen von der L 158 auf den Zukunftsweg. Eine weitere Schwierigkeit ist die Verkehrsinsel an dieser Stelle, die den Radius einengt. Das bereitet etwa Landwirtin Schmitz Probleme, wenn sie mit ihrem langen Fangwagen, in dem sie regelmäßig Kühe umstellt, unterwegs ist. Vor allem stellt ihr rund acht Meter langes Gespann auch für die anderen Verkehrsteilnehmer ein Hindernis dar. Ursprünglich hatte sich der Villiper Ortsausschuss darauf geeinigt, einen Prüfauftrag an die Gemeinde zu erteilen, wie der Zukunftsweg für Landwirte optimiert werden könnte. voa